मधुमक्खी पालन से जुड़े ऐलान पर पी चिदंबरम का केंद्र सरकार से सवाल- वित्त मंत्री कृपया बताएं...

देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम (P Chidambaram) ने एक बार फिर राहत पैकेज को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है. चिदंबरम ने कुछ देर पहले एक के बाद एक तीन ट्वीट किए. पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'हम आज अनुसंधान और संवाद पर एक श्रृंखला शुरू करेंगे. 1. व्यय बजट 2020-21 में पहले ही राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत मधुमक्खी पालन के लिए 2400 करोड़ रुपये आवंटित किया जा चुका है.' उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा, '2. इसी तरह, पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के पैर और मुंह के बीमारी के खिलाफ लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी है, जिसमें 5 साल के लिए 13,343 करोड़ रुपये और 2020-21 में 1300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.'

FM may please clarify whether the sums she announced yesterday (Rs 500 crore and Rs. 13,343 crore) are subsumed in the Expenditure Budget numbers or additional sums of money.