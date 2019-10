तिहाड़ में बंद चिदंबरम ने मोदी सरकार से पूछा सवाल- NRC से बाहर किए गए 19 लाख लोगों का क्या करोगे?

आईएनएक्स मीडिया मामले में तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने सोमवार को मोदी सरकार से सवाल किया कि जब उसने बांग्लादेश को यह भरोसा दिलाया कि एनआरसी की प्रक्रिया का असर पड़ोसी देश पर नहीं होगा तो अब वह राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) से बाहर रहने वाले 19 लाख लोगों का क्या करेगी. चिदंबरम के परिवार ने उनकी तरफ से ट्वीट किया.

पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, ‘अगर एनआरसी कानूनी प्रक्रिया है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उन 19 लाख लोगों का क्या होगा जिनको गैर नागरिक घोषित कर दिया गया है.' उन्होंने सवाल किया, ‘अगर बांग्लादेश को भरोसा दिलाया गया है कि एनआरसी की प्रक्रिया का असर बांग्लादेश पर कुछ नहीं होगा, तब भारत सरकार 19 लाख लोगों का क्या करेगी?''

If Bangladesh has been assured that the NRC process will not affect Bangladesh, how will the Indian state deal with the 19 lakh persons?