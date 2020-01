CAA पर चिदंबरम की PM मोदी को चुनौती- 5 आलोचक चुनें और उनके साथ TV पर हों सवाल-जवाब

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) संशोधित नागरिकता कानून (CAA) पर अपने आलोचकों से बात नहीं करते हैं. पूर्व गृह मंत्री ने यह भी कहा कि मोदी को अपने कुछ प्रमुख आलोचकों के सवालों के जवाब देने चाहिए ताकि लोग इस कानून को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें.

पी चिदंबरम ने ट्वीट किया, 'प्रधानमंत्री कहते हैं कि CAA नागरिकता लेने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए है. बहुत लोगों का मानना है कि CAA, NPR और NRC से जुड़ा हुआ है और यह बहुत लोगों को गैर नागरिक घोषित कर देगा और उनकी नागरिकता छीन लेगा.' चिदंबरम ने आरोप लगाते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री अपने आलोचकों से बात नहीं कर रहे हैं. आलोचकों के पास प्रधानमंत्री से बात करने का अवसर नहीं है.'

The only way out is for the PM to select five of his most articulate critics and have a televised Q and A session with them.



Let the people listen to the discussion and reach their conclusions on CAA.



I sincerely hope PM will respond favourably to this suggestion.