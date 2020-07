भारत-चीन विवाद को लेकर चिदंबरम ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा- कोई बताएगा कि आखिर...

चिदंबरम ने अपने ट्वीट में लिखा, 'मैं विवादित क्षेत्र से चीनी सेना के पीछे हटने का स्वागत करता हूं. लेकिन क्या कोई बताएगा कि चीनी सेना किस जगह से पीछे हटी है और अब पीछे हटकर कहां गई है?' उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा, 'इसी तरह, भारतीय सेना के जवान किस जगह से वापस आए हैं? क्या कोई भी सेना- चीनी या भारतीय- LAC के एक पार से दूसरे पार की ओर गई है? इन सवालों के जवाब जरूरी हैं क्योंकि देश की जनता यह कबसे जानने की कोशिश कर रही है कि 15 जून को क्या हुआ था और कहां हुआ था?'



Answers to these questions are necessary because the Indian people are on a Treasure Hunt to find out what happened on June 15 and where.