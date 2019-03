पी चिदंबरम का हमला: राहुल गांधी ने सबसे पहले IAF की बहादुरी को किया सलाम, फिर PM मोदी क्यों भूले?

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) पर निशाना साधा है. भारतीय वायुसेना (IAF)की पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक को लेकर चिदंबरम ने एक ट्वीट किया. इस ट्वीट में उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा है, 'भारतीय वायुसेना को उसकी बहादुरी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सबसे पहले सलाम किया. फिर पीएम मोदी कैसे भूल गए?' बता दें, चिदंबरम ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा के कई अन्य नेताओं ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने पर वायुसेना द्वारा की गई कार्रवाई का श्रेय लेने की कोशिश की है.

चिदंबरम ने एक समारोह में यह भी कहा कि मोदी सरकार के ‘बाहुबल वाले' और ‘सैन्यवादी' रुख के कारण कश्मीर घाटी में संकट की स्थिति है. उन्होंने कहा कि वायुसेना का ताल्लुक भाजपा से नहीं, बल्कि देश से है. परंतु प्रधानमंत्री और भाजपा के अन्य नेताओं ने वायुसेना की कार्रवाई का श्रेय लेने का प्रयास किया. उन्होंने इस धारणा को भी खारिज किया कि पाकिस्तान को लेकर पूर्व की यूपीए सरकार का रुख नरम रहा है.

IAF Vice Air Marshal declined to comment on casualties. MEA statement said there were no civilian or military casualties. So, who put out the number of casualties as 300-350?