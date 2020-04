5 अप्रैल की रात 9 बजे रोशनी वाली अपील पर पी. चिदंबरम ने कहा- प्रिय नरेंद्र मोदी, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन...

पी. चिदंबम ने लिखा, 'प्रिय नरेंद्र मोदी, हम आपकी बात सुनेंगे और 5 अप्रैल को दिया भी जलाएंगे. लेकिन बदले में कृपया हमारी बात भी सुनें और साथ ही महामारी के विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों की भी बात सुनें'

Dear @narendramodi,

We will listen to you and light diyas on April 5. But, in return, please listen to us and to the wise counsel of epidemiologists and economists.