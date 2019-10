तिहाड़ जेल में बंद चिदंबरम बोले- पूर्व आर्थिक सलाहकार ने माना कि गलत तरीके से लागू किया गया GST, तभी आई मंदी

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और फिलहाल आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में ईडी की कस्टडी में चल रहे पी चिदंबरम ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार ने स्वीकार किया है कि जीएसटी के कारण देश में मंदी आई है. पूर्व गृहमंत्री ने कहा कि पूर्व आर्थिक सलाहकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि जीएसटी के क्रियान्वयन में कमी के कारण आर्थिक मंदी है. INX मीडिया मामले में गिरफ्तार चिदंबरम ने यह भी कहा कि पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार नोटबंदी का जिक्र करना भूल गए. चिदंबरम के परिवार ने उनकी तरफ से ट्वीट किया.

I have asked my family to tweet on my behalf the following :



Finally, PM's Economic Advisor has admitted that a flawed GST (and its faulty implementation) was the main cause of the economic slowdown.



He forgot demonetisation.