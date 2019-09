तिहाड़ जेल में बंद चिबंदरम बोले- किसी अधिकारी ने कुछ गलत नहीं किया, किसी की गिफ्तारी नहीं हो

आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने सोमवार को कहा कि उनसे जुड़े मामले में किसी भी अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए क्योंकि किसी ने कुछ गलत नहीं किया है. चिदंबरम की ओर से उनके परिवार ने उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह टिप्पणी पोस्ट की. चिदंबरम ने कहा, 'लोगों ने मुझसे पूछा कि 'अगर मामले को सुझाने और प्रक्रिया को आगे बढाने वाले दर्जनों अधिकारियों को गिफ्तार नहीं किया गया तो आप को क्यों गिरफ्तार किया गया।"

साथ ही उन्होंने कहा, 'मेरे पास कोई जवाब नहीं है. किसी अधिकारी ने कुछ गलत नहीं किया है. मैं नहीं चाहता कि किसी की गिफ्तारी हो.' बता दें, चिदंबरम को सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार किया है. फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं और तिहाड़ जेल में बंद हैं.

No officer has done anything wrong. I do not want anyone to be arrested.