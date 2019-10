विधानसभा चुनाव 2019 के नतीजों पर बोले पी. चिदंबरम, कहा- लोगों ने फिर से नियंत्रण अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया है

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा सरकार ने लोगों और संस्थाओं पर नियंत्रण कायम करने का दृढ़ संकल्प कर रखा है, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों से प्रदर्शित होता है कि लोगों ने फिर से नियंत्रण अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया है. बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम भ्रष्टाचार के एक मामले में ईडी की हिरासत में हैं. उन्होंने इन विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने वाले कांग्रेस और राकांपा के उम्मीदवारों को बधाई दी. कांग्रेस नेता कहा कि उन्होंने(दोनों दलों ने) भाजपा का मुकाबला किया और विजेता बन कर उभरे. इसके ही उन्होंने मोर्चे पर आगे बढ़ कर नेतृत्व करने को लेकर राकांपा प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा कुमारी शैलजा की सराहना की.

I have asked my family to tweet the following on my behalf:



The BJP government was determined to take control over the people and institutions. The election results have shown that people have begun to regain control.