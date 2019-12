BJP ने जारी किया NPR से जुड़ा चिदंबरम का पुराना VIDEO, पूर्व गृह मंत्री ने कहा- मुझे खुशी है कि...

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम (P Chidambaram) ने राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NPR) को लेकर गुरुवार को नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Govt) पर दुर्भावनापूर्ण एजेंडा रखने का आरोप लगाया है. चिदंबरम ने दावा किया है कि मौजूदा NPR यूपीए सरकार के समय के NPR से बिल्कुल अलग है. पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि अगर मोदी सरकार की नीयत साफ है तो वह 2010 के एनपीआर का स्पष्ट रूप से समर्थन करे और यह भी स्पष्ट करे कि वह इसे राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (NRC) से जोड़ने का इरादा नहीं रखती है.

I am happy that the BJP has released a video clip of the launch of NPR in 2010.



Please listen to the video. We were enumerating the "usual residents" of the country. The emphasis is on residency not citizenship.