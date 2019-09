पी चिदंबरम ने CBI पर कसा तंज, कहा- उन्हें लगता है मेरे सोने के पंख उगेंगे और मैं उड़ जाऊंगा

पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम CBI पर तंज कसा है. उन्होंने एक ट्वीट कर कहा, CBI को लगता है कि मेरे सोने के पंख लगेंगे और यहां से उड़कर देश के बाहर चला जाऊंगा. चिदंबरम ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं इस बात से काफी रोमांचित हू्ं कि CBI को ऐसा लगता है कि मेरे सोने के पंख भी निकल सकते हैं. बता दें कि गुरुवार को पी चिदंबरम के वकील ने कोर्ट को बताया था कि जेल में पूर्व वित्त मंत्री को न तकिया और न ही कुर्सी दी गई है. इस वजह से उन्हें कमर दर्द होना शुरू हो गया है. हालांकि, कोर्ट ने सरकार का पक्ष जानने के बाद इस दावे पर ज्यादा गौर नहीं किया और कहा कि जेल में ऐसी छोटी चीजें होती रहती हैं.

I have asked my family to tweet on my behalf the following:



"I am thrilled to discover that , according to some people, I will grow golden wings and fly away to the moon . I hope I will have a safe landing."