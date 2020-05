GDP वृद्धि निगेटिव रहने की बात पर भड़के चिदंबरम, RBI गवर्नर को दी नसीहत, पूछा ये सवाल

चिदंबरम ने अपने अगले ट्वीट में कहा, "रिजर्व बैंक के बयान के बाद भी, प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक ऐसे पैकेज के लिए खद प्रशंसा कर रहे हैं, जो कि जीडीपी के एक प्रतिशत से भी कम का राजकोषीय प्रोत्साहन है. आरएसएस को शर्म आनी चाहिए कि कैसे सरकार ने अर्थव्यवस्था को नकारात्मक वृद्धि दर की ओर ढकेल दिया है.

Governor @DasShaktikanta says demand has collapsed, growth in 2020-21 headed toward negative territory. Why is he then infusing more liquidity?



He should bluntly tell the government ‘Do your duty, take fiscal measures'.