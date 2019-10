मोदी सरकार पर बरसे पी चिदंबरम, कहा- गाय के लिए सरकार का प्यार सिर्फ कागज पर ही

सीनियर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने देसी नस्लों की पशुओं की संख्या में कथित गिरावट पर शनिवार को केंद्र सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि गाय के लिए सरकार का प्रेम केवल कागज पर है. पूर्व वित्त मंत्री ने रोजगार की कमी के लिए भी सरकार पर हमला बोला और कहा कि देश में 'तीव्र' रोजगार संकट है. चिदंबरम अभी धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं और उनकी ओर से उनके परिवार द्वारा किए गए ट्वीट में पूर्व वित्तमंत्री ने दो आर्थिक सूचक पेश किए और लोगों से कहा कि वे अपना निष्कर्ष निकालें.

INX मीडिया केस में CBI ने दाखिल की चार्जशीट, कहा- पी चिदंबरम ने लिया था 10 लाख रुपये की रिश्वत

उन्होंने पहला आर्थिक सूचक पोस्ट करते हुए कहा, ‘‘जिन लोगों से पूछा गया उनमें से 50 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि अभी रोजगार की स्थिति बहुत खराब है. तीस प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि स्थिति अभी और भी खराब होगी. इसका अर्थ यह है कि बेरोजगारी संकट विकट हो गयी है.''

2. Population of indigenous cattle declined by 6% between 2012 and 2019. Meaning, the Government's love for the cow is only on paper. It does not translate into increased productivity or fertility.