नीतीश के 'संन्यास' वाले बयान पर बवाल; चिदंबरम बोले- अंतिम चुनाव वाली बात "दया की याचिका" 

चिदंबरम ने अपने ट्वीट में लिखा, "जब नीतीश कुमार ने घोषणा की कि यह उनका 'अंतिम चुनाव' होगा, तो उन्होंने प्रभावी रूप से हार मान ली. 'अंतिम चुनाव' वाली चाल उनके प्रदर्शन के आधार पर समर्थन की अपील नहीं है, बल्कि उनके नाकामियों पर दया की याचिका है." उन्होंने कहा, "बिहार के लोग एक ऐसे व्यक्ति को वोट क्यों दें, जो यदि चुना गया तो पहले दिन से ही सुस्त हो जाएगा?"

‘Last election' ploy is not an appeal for support based on his performance, but a plea for mercy on the basis of his non-performance



Why should the people of Bihar vote for a person who, if elected, will be a lame duck from day one?