अगस्ता हेलीकॉप्टर सौदा: 'मिसेज गांधी' का नाम आने पर भड़के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, कही यह बात...

पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर (AgustaWestland Chopper Deal) मामले में मोदी सरकार, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और मीडिया पर बिना किसी सबूत के मामले की पड़ताल करने और फैसला सुनाने की 'नयी बेहतर प्रणाली' को लेकर तंज कसा. उन्होंने कहा कि ये सब 'कंगारू अदालतों से भी आगे' निकल गए हैं. कंगारू अदालत कुछ लोगों के समूह द्वारा लगाई जाने वाली अनाधिकृत अदालतें होती हैं, जो बिना किसी प्रमाण के किसी को अपराधी या दोषी ठहराने का काम करती है. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने रविवार को एक के बाद कई ट्वीट करके सरकार पर हमला बोला.

Even kangaroo courts hold trials in a courtroom. Our new 'improved' system will surpass kangaroo courts and deliver justice on TV channels.