JNU में मचे बवाल के बीच पी चिदंबरम ने दिल्ली पुलिस पर साधा निशाना, कहा - लाइव टीवी पर सब दिख रहा है पर...? 

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मचे बवाल के बीच पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने ने दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है. उन्होंने इस घटना को लेकर एक ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि हम ये लाइव टीवी पर जो देख रहे हैं वह डरा देने वाला है. मुंह पर नकाब पहने लोग जेएनयू हॉस्टल में छात्रों पर हमला कर रहे हैं. ऐसे में सवाल यह उठता है कि दिल्ली पुलिस कहां है? मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर कहां है?

What we are seeing on Live TV is shocking and horrifying. Masked men enter JNU hostels and attack students. What is the Police doing? Where is the Police Commissioner?

वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस हमले को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला बोला है. उन्होंने ट्वीट किया कि मोदी जी और अमित शाह जी की आख़िर देश के युवाओं और छात्रों से क्या दुश्मनी है? कभी फ़ीस वृधि के नाम पर युवाओं की पिटाई, कभी सविंधान पर हमले का विरोध हो तो छात्रों की पिटाई.आज जवाहर लाल नेहरू में हिंसा का नंगा नाच हो रहा है और वो भी सरकारी संरक्षण में!

इस हिंसा को लेकर कांग्रेस ने भी एक बयान जारी किया है. कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि हम जेएनयू में हुई हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं. इस तरह की हिंसा पूरी तरह से बीजेपी की बांटने वाली राजनीति का उदाहरण है. इस पूरे प्रदर्शन के दौरान पुलिस कुछ क्यों नहीं कर रही है?

We strongly condemn the attacks taking place in JNU.



This kind of violence is a direct result of the BJP govt's divisive politics and its failure in protecting students & our democracy from persistent attacks.



Why is the Police doing nothing to protect students? #SOSJNUhttps://t.co/sLz5xOHwZx