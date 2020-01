5,500 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने वाले को मिला पद्म श्री अवॉर्ड, नाम है मोहम्मद शरीफ

भारत सरकार की ओर से इस साल के पद्म पुरस्‍कारों (Padma Awards) के लिए की गई घोषणा में अयोध्या के मोहम्मद शरीफ का नाम भी शामिल है. मोहम्मद शरीफ पिछले कई सालों से बिना किसी प्रकार के धार्मिक भेदभाव के लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं. पद्म श्री अवॉर्ड के लिए अपने नाम घोषणा होने के बाद मोहम्मद शरीफ कहते हैं, '27 साल पहले, सुल्तानपुर में मेरे बेटे की हत्या कर दी गई थी और मुझे इसके बारे में एक महीने बाद पता चला था. उसके बाद मैंने इस काम को अपने हाथ में ले लिया. मैंने अब तक हिंदुओं के 3000 और मुसलमानों के 2500 शवों का अंतिम संस्कार किया है.' बता दें, बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली (Arun Jaitley), सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) और जॉर्ज फर्नांडिस (George Fernandes) को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्‍मानित किया गया है. गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री रह चुके दिवंगत बीजेपी नेता मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar) को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है. मॉरीशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरूद्ध जगन्नाथ, बॉक्‍सर और राज्यसभा सांसद मैरीकॉम और गायक छन्‍नूलाल मिश्रा को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया है.

