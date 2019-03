पूर्व सेना प्रमुख बोले, 'अभिनंदन को रिहा कर एहसान नहीं कर रहा पाकिस्तान, हमें नहीं भूलना चाहिए 1971...

अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthman) थोड़ी ही देर में वतन लौटेंगे. भारतीय वायु सेना के पायलट (IAF Pilot) अभिनंदन वर्धमान की वतन वापसी को लेकर खुशी का माहौल है. पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह (VK Singh) ने कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को रिहा करके पाकिस्तान कोई एहसान नहीं कर रहा है. उन्होंने कहा कि 1971 के युद्ध में भारत ने भी 90 हजार पाकिस्तानी युद्धबंदी सैनिकों को लौटाया था.

It must be understood that #Pakistan has not done us a favor by returning #WingCommanderAbhinandan. Under the #GenevaConvention, a serving soldier captured during conflict has to be returned.

We must not forget that after 1971, we released over 90,000 PoW from Pakistan.