दुनिया के सामने उड़ा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का मज़ाक, भारतीय बोले- '...और इन्हें कश्मीर चाहिए'

खास बातें पाक पीएम हुए ट्रोल दिया था ऐसा रिएक्शन उमर अब्दुल्ला ने भी किया रीट्वीट

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) पिछले कुछ महीनों के दौरान भारत के संदर्भ में अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं, और सोशल मीडिया पर अपने धीर-गंभीर विचारों को लेकर तारीफ भी हासिल की थी, लेकिन अब वह एक ऐसे बयान को लेकर मज़ाक का पात्र बनते दिखाई दे रहे हैं, जो उन्होंने अंतराष्ट्रीय समुदाय के सामने दिया. इमरान खान (Imran Khan) ने हाल ही में कुछ अंतरराष्ट्रीय मेहमानों के समक्ष बोलते हुए जर्मनी और जापान का ज़िक्र किया, और उनके संबोधन में कहा गया कि दोनों देशों की सीमा एक-दूसरे से मिलती है. बस, इसी बात को लेकर पत्रकार सैयद तलत हुसैन ने उनका मज़ाक उड़ाया.

सनी देओल के BJP में शामिल होने पर 'गदर' के डायरेक्टर का ट्वीट, बोले- 56 इंच का सीना तो था अब 62...

सैयद तलत हुसैन ने इमरान खान के संबोधन का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, "जापान पूर्वी एशिया का प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश है, और जर्मनी मध्य यूरोप में है... द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान दोनों एक ही ओर से लड़ रहे थे... लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान कुछ और ही समझते हैं, और अंतरराष्ट्रीय मेहमानों के सामने ऐसा कहते हैं..."

Japan is an island country in East Asia located in the Pacific. Germany is in central Europe. They had the same location during the 2nd World War in which they were allies. But PM Imran thinks otherwise and says so before international audience. pic.twitter.com/aR45Y7T2bP — Syed Talat Hussain (@TalatHussain12) April 22, 2019

सैयद तलत हुसैन के इस ट्वीट पर पाकिस्तान की भूतपूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो के पुत्र बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कमेंट किया, "हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं कि जर्मनी और जापान की सीमाएं मिलती हैं... कितना शर्मिन्दा करने वाला है... ऐसा ही होता है, जब ऑक्सफोर्ड में लोगों को सिर्फ इसलिए प्रवेश करने दिया जाता है, क्योंकि वे क्रिकेट खेलना जानते हैं..."

our Prime Minister thinks that Germany & Japan share a border. How embarrassing, this is what happenes when you @UniofOxford let people in just because they can play cricket. https://t.co/XJoycRsLG9 — BilawalBhuttoZardari (@BBhuttoZardari) April 23, 2019

'लालू यादव के खाने में जहर?' सुशील मोदी ने परिवार पर जताया शक, तेजस्वी यादव बोले- कुछ तो शर्म करो सृजन चोर

Just leave aside that Germany and Japan were allies in WW2, but these countries share boundaries with each other!! I mean seriously!! Wao!

Aur inhe #Kashmir chahiye? pic.twitter.com/TfchPQ3Sfc — Raj Manna (@Raj_Manna) April 23, 2019

बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इसी ट्वीट को जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी रीट्वीट किया है. इसके बाद इमरान खान का यह वीडियो इंडिया के ट्विटर अकाउंट पर काफी वायरल हो रहा है. जिसमें कुछ भारतीयों ने मजाक बनाते हुए लिखा, '...और इन्हें कश्मीर चाहिए.' ऐसे ही कई ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं.