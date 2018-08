पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम संस्कार में आए पाकिस्तानी दल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. 5 सदस्यों के इस दल में 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी डेविड हेडली का सौतेला भाई दानियाल गिलानी भी शामिल था. दानियाल पाकिस्तानी सिविल सर्वेंट है और वो खुद के डेविड हेडली से रिश्तों को नकारता रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेविड हेडली उसके पिता और अमेरिकी नागरिक का बेटा है. वहीं NDTV को एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि दानियाल गिलानी को ब्लैकलिस्ट चेक करने के बाद ही वीज़ा दिया गया, उसके आतंकवाद से जुड़े होने की कोई रिपोर्ट नहीं है. आपको बता दें कि पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकी डेविड हेडली की 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में भूमिका थी इसी वजह से वो अमेरिका में जेल की हवा खा रहा है.

Pakistan’s Federal Minister for Law and Information Syed Ali Zafar meets India’s Minister for External Affairs @SushmaSwaraj in New Delhi extending condolences on the demise of former Indian PM Atal Bihari Vajpayee. @SyedAliZafar1pic.twitter.com/mjBJA3oKtR