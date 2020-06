जम्मू कश्मीर: तंगधार में पाकिस्तान ने किया सीजफायर उल्लंघन, सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब

पाकिस्तान ने आज सुबह तड़के तंगधार सेक्टर में (LoC के पास) संघर्ष विराम का उल्लंघन किया. जिसके जवाब भारतीय सेना ने पाक आर्मी को जोरदार जवाब दे रही है. सेना से जुड़े अधिकारी ने यह जानकारी दी है. पाकिस्तान की तरफ से तड़के मोटार्र दागे गए और गोलीबारी की हई. पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब भारतीय सेना ने भी दिया.

Pakistan violated ceasefire along the LoC in Tangdhar Sector today in the early morning hours. Indian Army is retaliating: PRO Defence, Srinagar #JammuAndKashmir