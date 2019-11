जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, सेना का मुंहतोड़ जवाब

जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम चौकियों एवं गांवों में पाकिस्तान के सैनिकों ने मोर्टार से गोलाबारी कर मंगलवार को संघर्ष विराम का उल्लंघन किया. अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि शाहपुर सेक्टर में सीमा पार से दोपहर बाद सवा तीन बजे गोलाबारी शुरू हुई, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की ओर से की जा रही गोलाबारी में किसी नुकसान की सूचना नहीं है.



Jammu and Kashmir: Pakistan violated ceasefire in Shahpur & Kirni sectors of Poonch at 1515 hours, today. Indian Army is retaliating.