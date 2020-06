जम्मू एवं कश्मीर के नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान ने संघर्षविराम उल्लंघन किया

इससे पहले, मंगलवार को ही पाकिस्तान ने तंगधार सेक्टर में (LoC के पास) संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था. जिसके जवाब में भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की थी. सेना से जुड़े अधिकारी ने यह जानकारी दी थी. पाकिस्तान की तरफ से मंगलवार को तड़के मोटार्र दागे गए और गोलीबारी की हई थी. पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब भारतीय सेना ने भी दिया.

Pakistan violates ceasefire in Naugam Sector (J&K). On 16 Jun 2020, in the late evening hours, Pakistan initiated an Unprovoked Ceasefire Violation (CFV) along the LoC in Naugam Sector by firing Mortars and other weapons. befitting response was given.@adgpi@NorthernComd_IA