क्या पंकजा मुंडे भाजपा छोड़ शिवसेना में हो रहीं शामिल? महाराष्ट्र BJP के इस दिग्गज नेता ने दिया यह जवाब...

भाजपा नेता पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) की ओर से फेसबुक पर लिखे गए पोस्ट के बाद कई सारे सवाल उठने लगे हैं. महाराष्ट्र में विपक्ष में बीजेपी के बैठने के बाद लिखे गए इस पोस्ट के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र बीजेपी में सब ठीक है? BJP नेता पंकजा मुंडे की ओर से फेसबुक पर लिखे गए पोस्ट में कहा गया कि भविष्य के लिए आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है और इसका जवाब 12 दिसंबर को पिता गोपीनाथ मुंडे की जयंती पर किया जाएगा. इसके अलावा पंकजा मुंडे के ट्विटर बायो से बीजेपी का ज़िक्र भी गायब था. इससे यह कयास लगने शुरू हो गए कि क्या पंकजा मुंडे बीजेपी को अलविदा कहने वाली हैं. इन खबरों के बीच महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रकांत पाटिल का रिएक्शन आया है. महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल (Chandrakant Patil) से जब यह पूछा गया कि क्या पंकजा मुंडे बीजेपी छोड़कर शिवसेना (Shiv Sena) में शामिल हो रही हैं? जवाब में उन्होंने इन खबरों को बेबुनियाद बताया. उन्होंने कहा कि इन रिपोर्टों और अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है. बता दें इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत यह कह चुके हैं कि बीजेपी के कई नेता हमारी पार्टी के संपर्क में हैं.





BJP Maharashtra Chief Chandrakant Patil on reports of BJP's Pankaja Munde joining Shiv Sena: There is no truth in these reports and rumours. pic.twitter.com/vtzXrixSs2