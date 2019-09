शर्मनाक! गुजरात में प्रेमी जोड़े की पिटाई, युवक से प्रेमिका को कंधे पर उठाकर गांव में कराई परेड

गुजरात में एक प्रेमी जोड़े के साथ पिटाई के बाद गांव में परेड कराने का मामला सामने आया है. घटना गुजरात के दाहोद जिले की है. घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पहले प्रेमी जोड़े की पिटाई की और बाद में युवक को कहा कि वह लड़की अपने कंधे पर उठाकर पूरे गांव का चक्कर लगाएं.दाहोद के एसपी हितेश जोयसर ने बताया कि प्रेमी जोड़े की पिटाई और उनसे परेड करवाने की वीडियो सोशल साइट्स पर वायरल हो गया है. हमें इसकी सूचना मिली है और हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं.

Dahod: A couple was thrashed by locals of Moli village&then the man was allegedly made to carry his lover on his shoulders & paraded in the village. Hitesh Joysar,SP says,"the video of the incident has gone viral. A detailed probe has been initiated in the case." #Gujarat (17/9) pic.twitter.com/odpAuIAqrM