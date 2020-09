मानसून सत्र से पहले PM के बयान पर बोले कपिल सिब्बल- पूरा देश जवानों के साथ, लेकिन आपकी नीतियों...

इसपर कपिल सिब्बल ने ट्विटर पर लिखा कि 'पीएम कहते हैं: उम्मीद है कि संसद एक साथ यह संदेश देगा कि देश जवानों के साथ खड़ा है. जवाब: देश का हर नागरिक जवानों के साथ खड़ा है. हम उन्हें सैल्यूट करते हैं. लेकिन पीएम की नीतियों और फैसलों के पीछे? मुझे संदेह है.'

PM says :



Hope Parliament will unitedly send message that the nation stands behind our soldiers



Response :



Every citizen of our country stands behind our soldiers . We salute them .



Behind the PM's policies and actions ?



I doubt it