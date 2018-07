संसद का मॉनसून सत्र LIVE: मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बहस के लिए मंज़ूर, 10 दिन में चर्चा की तारीख होगी तय

खास बातें 10 अगस्त तक चलनेवाले इस सत्र के काफ़ी हंगामेदार रहने के आसार हैं. जितनी व्यापक चर्चा होगी, सदन को शक्ति मिलेगा: पीएम मोदी देश भर में भारत के प्रतिनिधियों की छवि अच्छी होगी.

संसद के मॉनसून सत्र के LIVE UPDATES

आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है. 10 अगस्त तक चलनेवाले इस सत्र के काफ़ी हंगामेदार रहने के आसार हैं. मॉब लिंचिंग, पेट्रोल-डीज़ल की बढ़ती क़ीमत समेत कई दूसरे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है. मॉनसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा कि देश के कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होना जरूरी है, जितनी व्यापक चर्चा होगी, सदन को शक्ति मिलेगा. उतना ही देश को भी लाभ होगा. सरकार को भी अपनी नई प्रक्रिया में अच्छे सुझावों से फायदा होगा. मैं आशा करता हूं कि सभी दल सदन के समय का सर्वाधिक उपयोग देश के महत्वपूर्ण कामों को आगे बढ़ाने में करेंगे. सबका सहयोग रहेगा. देश भर में भारत के प्रतिनिधियों की छवि अच्छी होगी. हमें आशा है कि कोई भी दल किसी भी विषय पर चर्चा करना चाहता है, सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है. यह मॉनसून सत्र है. देश के कई इलाकों में कुछ आपदा भी है और बारिश भी है.- कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने स्वामी अग्निवेश पर हमले का मामला उठाया, इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर भी हमला है.- मुलायाम सिंह यादव ने NDTV से कहा कि हम अविश्‍वास प्रस्‍ताव का समर्थन करते हैं. मैं संसद में भी इसका आज समर्थन किया है.

Congress MP Jyotiraditya Scindia says in Lok Sabha 'The govt which led farmers to commit suicide, under whose regime women are being raped everyday...we move no confidence motion against you' #MonsoonSession — ANI (@ANI) July 18, 2018

Classical Dancer Sonal Mansingh, Author Rakesh Sinha and Sculptor Raghunath Mohapatra take oath as nominated members of Rajya Sabha. #MonsoonSession2018pic.twitter.com/umbj8OiSfx — ANI (@ANI) July 18, 2018

External Affairs Minister Sushma Swaraj and Home Minister Rajnath Singh arrive in Parliament. #MonsoonSessionpic.twitter.com/1CS586pC31 — ANI (@ANI) July 18, 2018

CPI MP D Raja has given adjournment motion notice in Rajya Sabha over cases of mob lynching and attack on Swami Agnivesh. The #MonsoonSession of the Parliament begins today. (file pic) pic.twitter.com/W0ogbaqWc8 — ANI (@ANI) July 18, 2018

संसद का मॉनसून सत्र भी हंगामेदार रहने के आसार, 10 बातें

यह सत्र बुधवार को शुरू होकर 10 अगस्त तक चलेगा. कांग्रेस कई मोर्चों पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारियों में जुटी है. दरअसल, आज यानी 18 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, उम्मीद की जा रही है कि इस बार पिछली बार की तरह हंगामेदार नहीं होगा. हालांकि, इसके लिए लोकसभा स्पीकर ने भी अपनी ओर से पहल की है. महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने का प्रयास करते हुए सरकार ने महिला आरक्षण, एक बार में तीन तलाक और निकाह हलाला संबंधी विधेयकों को संसद से पारित करने में सहयोग करने की मुख्य विपक्षी दल से अपील की.



क्या इस बार पास होंगे ट्रिपल तलाक और हलाला संबंधी विधेयक?

कांग्रेस ने कहा कि संसद के मॉनसून सत्र में वह कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या (मॉब लिंचिंग) तथा महिला सुरक्षा के मुद्दे उठाएगी. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "इस सत्र को सफल बनाने के लिए हम सरकार का सहयोग करेंगे. हमें उम्मीद है कि हमें देश के महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने दिए जाएंगे."



मॉनसून सत्र भी धुलेगा? संसद में कई दौर की बैठकों के बाद भी अंदेशा बरकरार

उन्होंने कहा कि सोमवार को सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सत्र के दौरान विपक्ष कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाएगा. खड़गे ने कहा, "हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सरकार पिछले चार सालों में अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है."