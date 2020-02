यात्री ने ट्वीट कर राजधानी एक्सप्रेस में बम होने की फैलाई अफवाह, 2 घंटे बाद ट्वीट कर मांगी माफी

नयी दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में पांच बम रखे होने के दावे वाले एक यात्री के ट्वीट से सुरक्षा बल सकते में आ गये और ट्रेन देरी से चल सकी, लेकिन बाद में यह दावा अफवाह साबित हुआ. रेलवे ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. खुद को संजीव सिंह गुर्जर बताने वाले एक यात्री ने ट्वीट किया था कि राजधानी एक्सप्रेस (12424) में पांच बम हैं जिसके बाद अधिकारियों ने ट्रेन को यहां पास में दादरी स्टेशन रोका और तलाशी शुरू की. गुर्जर ने ट्वीट के साथ रेल मंत्रालय, रेल मंत्री पीयूष गोयल, दिल्ली पुलिस और आईआरसीटीसी को टैग किया था.

जीआरपी और आरपीएफ के जवानों को सघन तलाशी में लगाया गया जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा. रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा कि बम का दावा करने वाले यात्री के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. गुर्जर ने शाम 4:12 बजे ट्वीट किया था, ‘‘मैं सूचित करना चाहता हूं कि नयी दिल्ली से कानपुर सेंट्रल की तरफ जा रही राजधानी एक्सप्रेस (12424) में पांच बम हैं. इस पर कृपया कोई कार्रवाई जल्द की जाए.''

I want to inform that there are 5 bombs in a train rajdhani(12424) going from new delhi to kanpur central. Please take some action on this quickly.@RailMinIndia@PiyushGoyal@DelhiPolice@IRCTCofficial