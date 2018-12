IRCTC घोटाला: लालू यादव को मिली बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

IRCTC घोटाला मामले में लालू यादव को बड़ी राहत मिली है. पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा उन्हें अंतरिम जमानत दी गई. इससे पहले वह कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हाजिर हुए. बता दें कि 6 अक्टूबर को हुई सुनवाई में इसी मामले में कोर्ट ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को जमानत दी थी.

Delhi's Patiala House Court grants interim bail to Lalu Prasad Yadav in IRCTC scam case. He appeared before the court via video conferencing. (File pic) pic.twitter.com/JHYHH50Tyx