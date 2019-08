महबूबा मुफ्ती को बड़ा झटका, लद्दाख में PDP के कई नेता भाजपा में शामिल हुए

नए केंद्र शासित प्रदेश बने लद्दाख में स्थानीय सांसद जम्यांग नामग्याल की मौजूदगी में कई नेता भाजपा में शामिल हुए. महबूबा मुफ्ती की पीडीपी (जम्मू एवं कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी) के नेता व जम्मू एवं कश्मीर विधान परिषद के अध्यक्ष हाजी अनायत अली भी भाजपा में शामिल होने वालों में से एक हैं. उन्होंने कहा, "दो सालों में आप बदलाव देखेंगे. कई लोग जो भाजपा का आज विरोध कर रहे हैं, वे पार्टी को ज्वाइन करेंगे. उनके पास हमारे साथ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा."

Delhi: Peoples Democratic Party (PDP) leader Haji Anayat Ali joined Bharatiya Janata Party (BJP) today in presence of Union Ministers Dharmendra Pradhan and Gajendra Singh Shekhawat, earlier today. pic.twitter.com/QfdfuOFCCc