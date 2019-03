जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लेने की बात पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती, कहा- फिर तो भारत...

जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लेने को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने (Mehbooba Mufti) कहा है कि अगर ऐसा होता है तो हमें फिर से विचार करना होगा कि हमें भारत के साथ रहना भी है या नहीं. महबूबा मुफ्ती ने (Mehbooba Mufti) वित्त मंत्री अरुण जेटली पर पलटवार करते हुए शनिवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 को यदि खत्म किया गया तो भारत संघ और राज्य के बीच संबंध समाप्त हो जाएगा. महबूबा (Mehbooba Mufti) ने अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि अरुण जेटली को यह समझना चाहिए. यह कहना आसान नहीं है. यदि आप (अनुच्छेद) 370 खत्म करते हैं तो जम्मू कश्मीर के साथ आपके संबंध समाप्त हो जाएंगे.

PDP president and former J & K CM Mehbooba Mufti warned that if the central government scraps Article 370, its relationship with the state will come to an end.



