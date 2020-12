किसान आंदोलन: दिल्ली सीमा से सटे कई मार्ग बंद, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया अलर्ट

केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों और एमएसपी की कानूनी गारंटी पर सरकार के साथ बातचीत बेनतीजा रहने के बाद हजारों किसान बृहस्पतिवार को भी दिल्ली से लगी सीमाओं पर डटे रहे. सरकार और किसान संगठनों के बीच बुधवार को हुई छठे दौर की वार्ता में बिजली संशोधन विधेयक 2020 और एनसीआर एवं इससे सटे इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संबंध में जारी अध्यादेश संबंधी आशंकाओं को दूर करने को लेकर सहमति बन गई. प्रदर्शन कर रहे किसानों के 41 सदस्यी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि चार विषयों में से दो मुद्दों पर पारस्परिक सहमति के बाद 50 प्रतिशत समाधान हो गया है और शेष दो मुद्दों पर चार जनवरी को चर्चा होगी.

हाड़ कंपाने वाली ठंड में पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों के किसान दिल्ली से लगी सीमाओं पर पिछले एक महीने से केन्द्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. दिल्ली से लगी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी है जहां सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर सैकड़ों सुरक्षा कर्मी तैनात हैं. प्रदर्शन से कई जगह जाम भी लगा और पुलिस को कुछ मार्गो पर यातायात परिवर्तित करना पड़ा. दिल्ली यातायात पुलिस ने बृहस्पतिवार को ट्वीट कर लोगों को बंद मार्गों की जानकारी दी और उन्हें दूसरे मार्गों से होकर गुजरने को कहा गया. उसने ट्वीट किया, ‘‘ टिकरी, ढांसा बॉर्डर पर यातायात पूरी तरी बंद है. झटीकरा बॉर्डर केवल हल्के वाहनों, एक या दो-पहिया वाहनों और राहगीरों के लिए खुला है.'' उसने ट्वीट किया, ‘‘चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर नोएडा तथा गाजीपुर से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए बंद है. कृपया आनंद विहार, डीएनडी, अप्सरा, भोपुरा और लोनी बॉर्डर से होकर दिल्ली आएं.''

Traffic Alert



Tikri, Dhansa Borders are closed for any Traffic Movement.

Jhatikara Borders is open only for LMV (Cars/ Light Motor Vehicles), two wheelers and pedestrian movement.



COVID PRECAUTIONS :

WEAR MASK, MAINTAIN SOCIAL DISTANCING, KEEP HAND HYGIENE. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 31, 2020

Traffic Alert

Available Open Borders to Haryana are following- Jharoda (Only Single Carriageway/Road), Daurala, Kapashera, Badusarai, Rajokri NH-8, Bijwasan/Bajghera, Palam Vihar and Dundahera Borders.



COVID PRECAUTIONS :

WEAR MASK, MAINTAIN SOCIAL DISTANCING, KEEP HAND HYGIENE. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 31, 2020

Traffic Alert



The Chilla & Ghazipur Borders are closed for traffic coming from Noida & Ghaziabad to Delhi because of farmer protests. Please take alternate route for coming to Delhi via Anand Vihar, DND, Apsara, Bhopra & Loni Borders. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 31, 2020

Traffic Alert



Singhu, Auchandi ,Piau Maniyari, Saboli & Mangesh borders closed. Please take alternate route via Lampur Safiabad, Palla & Singhu school toll tax borders.Traffic has been diverted from Mukarba & GTK road. Please avoid Outer Ring Road, GTK Road & NH-44. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 31, 2020

उन्होंने कहा, ‘‘सिंघू, औचंदी, प्याऊ मनियारी, सबोली और मंगेश बॉर्डर बंद हैं. लामपुर, सफियाबाद, पाला और सिंघू स्कूल टोल टैक्स बार्डर से होकर जाएं. मुकरबा और जीटेके रोड पर भी यातायात परिवर्तित किया गया है. आउटर रिंग रोड, जीटीके रोड और एनएच-44 पर जाने से भी बचें.'' उसने कहा कि हरियाणा जाने के लिए झाड़ोदा (वन सिंगल कैरिजवे), दौराला, कापसहेड़ा, रजोकरी एनएच-8, बिजवासन/ बजघेड़ा, पालम विहार और डूंडाहेड़ा बॉर्डर खुले हैं. इस साल सितम्बर में अमल में आए तीनों कानूनों को केन्द्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश किया है. उसका कहना है कि इन कानूनों के आने से बिचौलिए की भूमिका खत्म हो जाएगी और किसान अपनी उपज देश में कहीं भी बेच सकेंगे. दूसरी तरफ, प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों का कहना है कि इन कानूनों से एमएसपी का सुरक्षा कवच खत्म हो जाएगा और मंडियां भी खत्म हो जाएंगी तथा खेती बड़े कारपोरेट समूहों के हाथ में चली जाएगी. सरकार लगातार कह रही है कि एमएसपी और मंडी प्रणाली बनी रहेगी और उसने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है.

Video: केंद्र सरकार ने मानी किसानों की 2 मांगें