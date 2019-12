पेजावर मठ के प्रमुख विश्वेश तीर्थ स्वामी का निधन, पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया शोक

खास बातें विश्वेश तीर्थ स्वामी का 88 साल की उम्र में निधन 20 दिसंबर से अस्पताल में भर्ती थे विश्वेश तीर्थ स्वामी पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जताया शोक

पेजावर मठ के प्रमुख विश्वेश तीर्थ स्वामी (Vishwesha Teertha Swami) नहीं रहे. 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. रविवार सुबह उडुपी श्रीकृष्ण मठ में उन्होंने अंतिम सांस ली. वह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे. स्वास्थ्य ज्यादा खराब होने के बाद 20 दिसंबर को उन्हें केएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. विश्वेश तीर्थ स्वामी की इच्छा के बाद ही उन्हें रविवार को मठ लाया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सहित कई राजनीतिक हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है.

विश्वेश तीर्थ स्वामी का निमोनिया का इलाज चल रहा था. उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था. केएमसी अस्पताल के डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनका इलाज कर रही थी. डॉक्टरों के अनुसार स्वामी जी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था. बीते शनिवार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी अस्पताल जाकर स्वामी जी का हाल जाना था. बाहर निकलने के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा था, 'स्वामी जी की हालत नाजुक है. डॉक्टर हरसंभव कोशिश कर रहे हैं और अब हमने सब भगवान श्रीकृष्ण पर छोड़ दिया है.'

पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्वेश तीर्थ स्वामी के साथ अपनी तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा, 'स्वामी जी हमेशा उन लाखों लोगों के दिलों-दिमाग में रहेंगे जिनको उन्होंने सही राह दिखाई थी. वह आध्यामिकता और सेवा से भरपूर थे. उन्होंने समाज के लिए काफी योगदान दिया. मैं खुद को धन्य मानता हूं कि मुझे विश्वेश तीर्थ स्वामी जी से सीखने के कई अवसर मिले. हाल ही में गुरु पूर्णिमा के पावन दिन उनके साथ मुलाकात यादगार रही थी. उनका ज्ञान हमेशा सार्थक रहा. मेरे विचार उनके अनगिनत अनुयायियों के साथ हैं.'

I consider myself blessed to have got many opportunities to learn from Sri Vishvesha Teertha Swamiji. Our recent meeting, on the pious day of Guru Purnima was also a memorable one. His impeccable knowledge always stood out. My thoughts are with his countless followers. pic.twitter.com/sJMxIfIUSS — Narendra Modi (@narendramodi) December 29, 2019

Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa on passing away of Pejavara Mutt Seer Vishwesha Teertha Swami: May Lord Krishna grant salvation to his soul. I would pray for the devotees to give them the strength to overcome their pain. https://t.co/bZxrLFd7fFpic.twitter.com/cGkJ5pjLue — ANI (@ANI) December 29, 2019

Udupi MLA K Raghupati Bhat: Pejavara Mutt Seer Vishwesha Teertha Swami ji passed away at 9:30 am today. His mortal remains will be kept at Ajjarakadu Mahatma Gandhi Maidan for 3 hrs today, where he'll be given state honours. CM BS Yediyurappa will be coming there. #Karnatakapic.twitter.com/Ji1Ipl21Y0 — ANI (@ANI) December 29, 2019

Karnataka: Ashta Matadishas pay tributes to Pejavara Mutt Seer Vishwesha Teertha Swami after he passed away at Udupi Sri Krishna Mutt, today. pic.twitter.com/he4OCTsHSB — ANI (@ANI) December 29, 2019