Air India चालक दल के साथ यात्रियों की धक्का-मुक्की, कॉकपिट का दरवाजा तोड़ने की दी धमकी, देखें VIDEO

एयर इंडिया (Air India) के दिल्ली-मुंबई उड़ान में तकनीकी दिक्कत के कारण विलंब से नाराज यात्रियों ने गुरुवार को चालक दल के सदस्यों के साथ कथित तौर पर धक्कामुक्की की और कॉकपिट का दरवाजा तोड़ने की धमकी दी. विमानन कंपनी के एक अधिकारी ने कहा, 'एआई 865 उड़ान में तकनीकी गड़बड़ी के कारण विलंब हुआ. इसे वापस लौटना पड़ा. इस पर यात्री कॉकपिट का दरवाजा खटखटाने लगे और फब्तियां कसते हुए पायलट को बाहर आने के लिए कहने लगे.' उन्होंने बताया, 'एक पुरुष यात्री ने तो यहां तक कहा कि अगर पायलट बाहर नहीं निकले तो वह कॉकपिट का दरवाजा तोड़ देगा. विमान के अंदर के हालात बद से बदतर हो गए थे.'



DGCA official: India's aviation regulator DGCA (Directorate General of Civil Aviation) has asked Air India management to take necessary action against unruly passengers. https://t.co/Nu5QMtuQ30