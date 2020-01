101 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी डोरस्वामी ने किया जेएनयू हिंसा और सीएए के खिलाफ अनशन, लोगों ने जमकर सराहा

खास बातें 101 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी ने अनशन किया जेएनयू हिंसा और सीएए के खिलाफ किया सत्याग्रह 1947 में उन्होंने मैसूर चलो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था

101 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी हारोहल्ली श्रीनिवासैया डोरस्वामी (Harohalli Srinivasaiah Doreswamy) ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है. उन्होंने अपनी आंखों के सामने देश को बदलते देखा है. अंग्रेजों की हुकूमत को भी देखा और कई सालों के संघर्षों के बाद देश को आजाद होते हुए भी. डोरस्वामी बेंगलुरू (Bengaluru) में जेएनयू हिंसा (JNU Violence) और सीएए (CAA) के खिलाफ किए जा रहे सत्याग्रह-भूख हड़ताल में शामिल हुए. अब सोशल मीडिया पर उनके नारियल पानी से अनशन खत्म करने का वीडियो वायरल हो रहा है.

Great scenes here at the Freedom Park Bengaluru. HS Doreswamy a 101 year old freedom fighter just broke the fast at Satyagraha with others. From "Bharath chodo" to "Bharath jodo" this man has come a very long way. #BangaloreProtest#IndiaAgainstCAA@prajectory@pepper_smokerpic.twitter.com/CJX64sYXQu — Waseem Ahmed ವಸೀಮ್ ಅಹ್ಮದ್ (@Waseem_Ahmed11) January 4, 2020

हारोहल्ली श्रीनिवासैया डोरस्वामी का अन्याय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का एक लंबा इतिहास रहा है. यहां तक कि आजादी मिलने से पहले उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर सरकारी दस्तावेजों को टाइम बॉम से उड़ाने की योजना तक बनाई थी. जेल जाने के बाद वे महात्मा गांधी के रास्ते पर चले और अहिंसा और सत्याग्रह की राह चुनी. 1947 में उन्होंने मैसूर चलो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था.

देखें वीडियो-

LET THIS VIDEO BE AN INSPIRATION! While humming RAGHUPATHI RAGHAV, Hindu & Muslims broke their fast through the hands of 101 year old freedom fighter Doreswamy in Bangalore today. #BangaloreProtest#IndiaAgainstCAA#RejectCAA@zoo_bear@prajectory@LavanyaBallal@srivatsaybpic.twitter.com/35xPBlLWMr — Waseem Ahmed ವಸೀಮ್ ಅಹ್ಮದ್ (@Waseem_Ahmed11) January 4, 2020