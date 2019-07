बजट पेश होने के एक दिन बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, जानें कितना बढ़ गया भाव

भारी बहुमत से दूसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार ने शुक्रवार को बजट पेश किया. बजट में राजकोषीय मजबूती पर जोर देने के लिए सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर कर बढ़ा दिया. अब बजट पेश होने के एक दिन बाद इसका रिएक्शन आना शुरू हो गया है. शनिवार को पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली. दिल्ली मे शनिवार को पेट्रोल की कीमतों मे 2.45 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली. इस बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें अब 72.96 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं. वहीं, दिल्ली में डीजल की कीमतों में भी 2.36 रुपये का इजाफा देखने को मिला. अब डीजल की कीमतें 66.69 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं.

