PM मोदी के सम्मान पर राहुल ने ली 'चुटकी', तो फिलिप कोटलर ने प्रधानमंत्री को अवॉर्ड देने की बताई असली वजह...

प्रधानंमत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को 'फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड' (Kotler Presidential Award) से सम्मानित किए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तंज कसा. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कटाक्ष करते हुए कहा कि यह पुरस्कार इतना प्रसिद्ध है कि इसकी कोई ज्यूरी नहीं है और इससे पहले किसी को दिया नहीं गया था. राहुल के तंज का जवाब कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने भी दिया था. स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा था कि कांग्रेस प्रमुख का 'परिवार' दूसरों से पुरस्कृत होने के बजाय 'खुद को ही' देश का सर्वोच्च असैन्य सम्मान 'भारत रत्न' प्रदान करता रहा. इसके बाद अमेरिकी मार्केटिंग लेखक, सलाहकार व प्रोफेसर फिलिप कोटलर (Philip Kotler) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवॉर्ड मिलने पर बधाई दी.

I congratulate PM @narendramodi for being conferred the first ever Philip Kotler Presidential Award. He has been selected for his outstanding leadership & selfless service towards India, combined with his tireless energy. (1/2)

राहुल द्वारा आलोचना किए जाने के बीच उभरे विवाद के बाद नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में इंटरनेशनल मार्केटिंग के प्रोफेसर ने ट्वीट कर मोदी को बधाई दी. फिलिप ने कहा, 'मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड से सम्मानित होने पर बधाई देता हूं. उन्हें अथक ऊर्जा के साथ भारत का उत्कृष्ट नेतृत्व करने और निस्वार्थ सेवा करने के लिए इस अवॉर्ड के लिए चुना गया है.' उन्होंने कहा कि मोदी के प्रयासों से भारत में असाधारण आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी विकास हुआ है.

I want to congratulate our PM, on winning the world famous “Kotler Presidential Award”!



In fact it's so famous it has no jury, has never been given out before & is backed by an unheard of Aligarh company.



Event Partners: Patanjali & Republic TV :)https://t.co/449Vk9Ybmz