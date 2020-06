हार्ले डेविडसन की सुपरबाइक पर नजर आए सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, ट्विटर पर हलचल

बहुत से लोगों ने उनके इस नए अवतार की तारीफ की.

Liked this Avatar of our Chief Justice Sri Bobde .. Stylish and suave.. #rockstarpic.twitter.com/Oh7KyWv2JG — Rahul Easwar (@RahulEaswar) June 28, 2020

I like ppl who love life. No false pretensions. No false sense of protocol. Lutyens delhi full of such ppl. Just saw this pic on social media of our current CJI Sharad Bobde. A different person. Positions come & go. But you hv 1 life. pic.twitter.com/EFEr23KdP0 — Vivek Tankha (@VTankha) June 28, 2020

वहीं, कुछ लोगों ने उनके मास्क और हेलमेट न पहनने को लेकर आपत्ति भी जताई.

Coolest Avatar...but a wrong message from a person who is holding one of the most highly respected post in India.



Saddened to say that Hon'ble CJI SAHAB was not wearing mask, helmet and also not maintaining adequate social distancing, which conveys a wrong msg to society. — राष्ट्रहित_सर्वोपरि (@swaraj_rakshak) June 28, 2020

Chief Justice of India (CJI) SA Bobde .

The guardian of law or a law breaker ? No Mask , No helmet #COVIDIOTS#Covid_19pic.twitter.com/ZdOAlgywYD — kŕṣṇa (@infestedbrain) June 28, 2020

बता दें कि पिछले साल नवंबर में अपनी नियुक्ति के दौरान उन्होंने कई इंटरव्यू में बाइक्स को लेकर अपना प्यार जाहिर किया था. यह भी पता चला था कि एक मसल बाइक की टेस्टिंग के दौरान उन्हें चोट आ गई थी, जिसके चलते उन्हें कोर्ट से कुछ दूर रहना पड़ा था.

फिलहाल CJI बोबडे नागपुर में अपने घर पर हैं. यहां कोरोनावायरस लॉकडाउन के बीच वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केस की सुनवाई कर रहे हैं.

