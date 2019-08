उन्नाव में स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते पोस्टर में दिखे रेप आरोपी MLA कुलदीप सिंह सेंगर

उन्नाव नगर पंचायत के अध्यक्ष अनुज कुमार दीक्षित ने स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के मौके पर अखबार में बधाई संदेश छपवाया, जिसमें उन्नाव रेप केस के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की तस्वीर भी छपी है. इस मसले पर अनुज कुमार दीक्षित ने कहा, वह (कुलदीप सिंह सेंगर) हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, इस वजह से यह तस्वीर वहां पर है. जब तक वह हमारे विधायक हैं, उनकी तस्वीर छापी जा सकती है.''

उन्नाव रेप केस: अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ रेप के आरोप तय किए

Photo of Unnao rape accused MLA Kuldeep Singh Sengar seen in Independence Day greetings published by Unnao Nagar Panchayat Chairman Anuj Kumar Dixit in a newspaper, says, "He is MLA of our area that is why his photo is there. Till the time he is our MLA his photo can be put." pic.twitter.com/OTEJFNu0Ut