सरकारी फैक्ट चेक : फर्ज़ी संगठन है 'ऑफिस ऑफ द स्पेशल डिफेंस पर्सनेल फोरम'

रोजगार समाचार की ओर से कहा गया, 'रोजगार समाचार के 15-21 अगस्त, 2020 के संस्करण में 'Office of the 'Special Defence' Personnel Forum' की ओर से निकाली गई वैकेंसी के विज्ञापन को वापस लिया जा रहा है क्योंक इसकी सत्यता प्रमाणित नहीं है. संबंधित मंत्रालय में ऐसी कोई संस्था नहीं है. रोजगार समाचार के 22-28 अगस्त, 2020 संस्करण में भूल-सुधार प्रकाशित किया जा रहा है. असुविधा के लिए खेद है. हम अपने पाठकों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि रोजगार समाचार में विज्ञापनों की प्रमाणिकता पर भविष्य में सवाल न उठे, इसके लिए अपने वेरिफिकेशन प्रॉसेस में सुधार ला रहे हैं.'

An organisation "Special Defence Personnel Forum" has issued an advertisement, claiming to be working & recruiting for various posts under Ministry of Corporate Affairs.#PIBFactCheck: No such organisation exists under the Ministry. The advertisement is #Fakepic.twitter.com/sROKOsKjDG