भारत ने पाकिस्तान के जिस F-16 को मार गिराया, उसका POK में मिला मलबा : सूत्र

भारत ने पाकिस्तान के जिस एफ-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया था, उसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं. सूत्रों के मुताबिक विमान के मलबे पाक अधिकृत कश्मीर(पीओके) में बरामद हुए हैं. समाचार एजेंसी एएनआई ने तस्वीर भी जारी की है, जिसमें विमान के मलबे का जायजा लेते पाकिस्तान के 7 नॉर्दर्न लाइट इन्फैंट्री के कमांडिंग ऑफिसर्स को दिखाया गया है. एएनआई ने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि सोशल मीडिया पर यही तस्वीर वायरल कर इसे भारतीय मिग विमान होने का दावा किया जा रहा है. जबकि इंडियन एयर फोर्स के कई सूत्रों ने बताया कि यह पाकिस्तान के F 16 फाइटर प्लेन की तस्वीरें हैं, जिसे बुधवार को भारत ने मार गिराया.

यह भी पढ़ें- पाकिस्तान को दिया गया डीमार्श: भारतीय पायलट को तुरंत और सुरक्षित वापस करें

Same picture circulating on social media claim this is an Indian MiG fighter, however multiple IAF sources confirm this is the wreckage of Pakistani F16 downed yesterday https://t.co/C7t5lYtP51