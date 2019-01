'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' फिल्म पर विवाद गहराया, ट्रेलर पर रोक के लिए याचिका दायर

फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के ट्रेलर पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है. एक वकील ने यह जानकारी शनिवार को दी. याचिका में कहा गया है कि फिल्म निर्माता को भारत के संविधान की अवज्ञा करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसमें संवैधानिक पदों के प्रति सम्मान की बात कही गई है. याचिका दिल्ली की फैशन डिजाइनर पूजा महाजन ने अपने वकील अरुण मैत्री के माध्यम से दायर की है. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि फिल्मकार और निर्माता ने फायदा अर्जित करने की कोशिश की है. यहां नकल करने की कोशिश संभावित दर्शकों में रोमांच पैदा करने के लिए जानबूझकर प्रधानमंत्री के पद को बदनाम करने के लिए किया गया है."

Pooja Mahajan, who filed a petition against #TheAccidentalPrimeMinister in Delhi HC: I think this movie has been made just to create a different impression in minds of ppl and brainwash them. Trailer itself says 'this election season'. Stay should be imposed on it pic.twitter.com/k8paGp8WlY