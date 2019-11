लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा

बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का आज 92वां जन्मदिन है. इस मौके पर पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, आडवाणी के घर पहुंचकर उनको शुभकामनाएं दीं. इससे पहले ट्विटर पर पीएम मोदी ने कहा, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने दशकों तक कठिन परिश्रम करके बीजेपी को मजबूत किया है. आज अगर हमारी पार्टी देश के प्रभावी राजनीतिक दल के तौर पर उभरी है तो उसके पीछे आडवाणी जी जैसे नेता और कार्यकर्ता हैं.

#WATCH: PM Narendra Modi meets senior BJP leader LK Advani at the latter's residence on his 92nd birthday. Vice President Venkaiah Naidu, BJP President Amit Shah and BJP working President JP Nadda also present. #Delhipic.twitter.com/zUvVVQJMvg — ANI (@ANI) November 8, 2019

Shri LK Advani Ji toiled for decades to give shape and strength to the @BJP4India. If over the years, our party has emerged as a dominant pole of Indian politics, it is because of leaders like Advani Ji and the selfless Karyakartas he groomed for decades. — Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2019

For Advani Ji, public service has always been associated with values. Not once has he compromised on the core ideology. When it came to safeguarding our democracy, he was at the forefront. As a Minister, his administrative skills are universally lauded. — Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2019

पीएम मोदी ने कहा, लोकसेवा में आडवाणी जी हमेशा मूल्यों के साथ जुड़े रहे. उन्होंने कभी विचारधारा से समझौता नहीं किया है. जब भी लोकतंत्र की रक्षा की बात आई है वह हमेशा सबसे आगे खड़े रहे हैं. मंत्री के रूप में उनकी प्रशासनिक क्षमता की पूरी दुनिया में तारीफ हुई है.

ममता बनर्जी ने भी दी आडवाणी को दी शुभकामनाएं