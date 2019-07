कुलभूषण जाधव मामले पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा- सच्चाई और न्याय की जीत हुई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कुलभूषण जाधव पर अंतराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ‘सच्चाई और न्याय' की जीत हुई है. मोदी ने ट्वीट किया,‘‘हम आईसीजे के आज के फैसले का स्वागत करते हैं. सच्चाई और न्याय की जीत हुई है. आईसीजे को तथ्यों के गहन अध्ययन पर आधारित फैसले के लिए बधाई.'' प्रधानमंत्री ने कहा कि वह आश्वस्त हैं कि जाधव को न्याय जरूर मिलेगा. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ‘‘प्रत्येक भारतीय की सुरक्षा और कल्याण के लिए हमेशा काम करेगी.''

यूपी में अब स्कूल टीचर की गंभीर मुद्रा के साथ 'सेल्फी अटेंडेंस' जरूरी

We welcome today's verdict in the @CIJ_ICJ. Truth and justice have prevailed. Congratulations to the ICJ for a verdict based on extensive study of facts. I am sure Kulbhushan Jadhav will get justice.



Our Government will always work for the safety and welfare of every Indian. — Narendra Modi (@narendramodi) July 17, 2019

सोनभद्र शूटआउट: प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, पूछा- क्या ऐसे बनेगा अपराध मुक्त प्रदेश?

गृह मंत्री अमित शाह ने कुलभूषण जाधव के फैसले पर ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि यह आईसीजे के लिए बड़ा दिन है. फैसला सच्चाई और मानव रक्षा के लिए बड़ी जीत है. उन्होंने लिखा कि यह सभी भारतीयों की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार के कूटनीतिक प्रयासों और प्रतिबद्धता की एक और अभिव्यक्ति है. अमित शाह ने लिखा कि मैं हरीश साल्वे जी को भी उनके अथक प्रयासों के लिए बधाई देता हूं.

कुलभूषण जाधव मामला: चीन की जज भी आईं भारत के पक्ष में

A great day at the @CIJ_ICJ! The verdict is a victory of truth and protects human dignity.



It is yet another manifestation of Modi Government's diplomatic efforts and commitment to protect all Indians.



I congratulate Harish Salve ji for his stupendous efforts through the case. — Amit Shah (@AmitShah) July 17, 2019

सोशल साइट पर आपत्तिजनक पोस्ट : कोर्ट ने बदला आदेश, ऋचा को दान नहीं करनी पड़ेंगी कुरान की प्रतियां

वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कुलभूषण जाधव मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला भारत की बड़ी जीत है. आईसीजे ने पाकिस्तान आदेश दिए हैं वह कांस्युलर एक्सेस प्रदान करे और मौत की सजा के फैसले की पुन: समीक्षा करे. यह फैसला स्वागत योग्य है. उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी के लिए यह एक बड़ा राजनायिक जीत है.

The ICJ's verdict on Kulbhushan Jadhav is big victory for India. The ICJ directing Pakistan to grant consular access to Jadhav and asking them to review the conviction and the sentence is a welcome decision.



It is also a big win for PM Sh.@narendramodi's diplomatic initiative. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 17, 2019

राबर्ट वाड्रा ने ईडी की याचिका पर जवाब देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से मांगा समय, सितंबर में होगी अगली सुनवाई

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने बुधवार को फैसला सुनाया कि पाकिस्तान को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सुनाई गयी फांसी की सजा पर फिर से विचार करना चाहिए. इसे भारत के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है. भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोपों को लेकर फांसी की सजा सुनाई थी. इस पर भारत में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी.

Video: कुलभूषण मामले में आईसीजे ने सुनाया फैसला, फांसी पर लगाई रोक