जवानों को संबोधित करने के बाद उनके बीच पहुंचे PM मोदी, नारों से गूंज उठा लद्दाख, देखें VIDEO

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की सुबह लद्दाख के लेह पहुंचे हैं. बिना किसी पूर्व जानकारी के पीएम मोदी के पहुंचने से हर कोई हैरान था. पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को जवानों की हौसलाअफजाई की उनकी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. उन्होंने वहां के हालातों का जायजा लिया और जवानों को संबोधित किया. इसके बाद पीएम मोदी जवानों के बीच पहुंच गए. पीएम मोदी के पहुंचते ही जवानों ने वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिया. समाचार एजेंसी ANI ने इसका वीडियो भी अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है.

#WATCH: Prime Minister Narendra Modi among soldiers after addressing them in Nimmoo, Ladakh. pic.twitter.com/0rC7QraWTU