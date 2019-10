PM मोदी और शी चिनफिंग के बीच महाबलीपुरम में शिखर वार्ता, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

पीएम मोदी (PM Modi) और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग (Xi Jinping) के बीच महाबलीपुरम में ताज फिशरमैन के कोव रिसॉर्ट में वार्ता चल रही है. यह वार्ता क़रीब 12 बजे तक चलेगी. दोनों के बीच आपसी व्यापार, आतंकवाद समेत क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है. इसके बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की भी बातचीत होगी. बाद में दोनों नेता साथ लंच करेंगे. लंच के बाद चीन के राष्ट्रपति चेन्नई के लिए रवाना होंगे और क़रीब डेढ़ बजे वे काठमांडू के लिए रवाना हो जाएंगे. इससे पहले कल पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की अनौपचारिक मुलाक़ात हुई थी, जहां पीएम मोदी ने महाबलीपुरम के ऐतिहासिक स्थलों की सैर कराने के बाद डिनर पर उनसे क़रीब ढाई घंटे बातचीत की थी.

Tamil Nadu: Meeting underway between PM Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping at Taj Fisherman's Cove hotel in Kovalam. pic.twitter.com/CmND1oOY5F