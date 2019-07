पीएम मोदी ने की जल संरक्षण की अपील, अभियान से जुड़ने लगे हैं गैर सरकारी संगठन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में ‘मन की बात' के पहले कार्यक्रम में लोगों से जल संरक्षण के विषय में बात की. उन्‍होंने कहा, '‘मेरा पहला अनुरोध है, जैसे देशवासियों ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया. आइए, वैसे ही जल संरक्षण के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत करें.'' प्रधानमंत्री ने पानी के संरक्षण के लिए जो पारंपरिक तौर-तरीके उपयोग में लाए जाते रहे हैं उन्‍हें भी साझा करने की अपील की. प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों का, स्वयंसेवी संस्थाओं का और इस क्षेत्र में काम करने वाले हर किसी की जानकारी को #जलशक्ति4जलशक्ति के साथ शेयर करें ताकि उनका एक डाटाबेस बनाया जा सके. बाद में प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर एक ट्वीट भी किया जिसे हजारों लोगों ने रिट्वीट किया. पीएम मोदी ने लोगों को इसके लिए धन्‍यवाद भी दिया.

प्रधानमंत्री की अपील के बाद कई संगठनों ने इस दिशा में काम करना शुरू किया है. कई संगठनों ने अपनी तस्‍वीर भी साझा की है.

We constructed our first recharge pit to harvest surface water. pit is around 9 ft x 12ft x 13 ft deep with filter built using big stones, sand along with a network of pipes with holes which is connected to a small sump.