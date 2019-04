पीएम मोदी ने युवाओं से की वोट डालने की अपील, राहुल गांधी बोले- 'न्याय' के लिए करें मतदान

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के दूसरे चरण का मतदान 11 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आग्रह किया है. उन्होंने ट्वीट करके लिखा, ''भारत के प्रिय नागरिकों, लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण आज से शुरू होगा. मुझे यकीन है कि जिन सीटों पर मतदान हो रहे हैं, वहां आप मताधिकार का प्रयोग करके हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे. मुझे आशा है कि अधिक से अधिक युवा मतदान केंद्रों पर जाएंगे और मतदान करेंगे.'' कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए मतदान डालने के लिए आग्रह किया है.

2014 में कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ चुके रवि किशन को इस बार BJP ने गोरखपुर सीट से क्यों उतारा, जानें उन्हीं की जुबानी

Dear Citizens of India, Phase 2 of the Lok Sabha polls start today. I am sure all those whose seats are polling today will strengthen our democracy by exercising their franchise. I hope more youngsters head to the polling booths and vote!

हालांकि राहुल गांधी ने लिखा, ''जब आप आज मतदान करने जा रहे हैं, तो याद रखें कि आप NYAY के लिए वोट करें. हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए न्याय; हमारे संघर्षरत किसानों के लिए न्याय; उन छोटे व्यापारियों के लिए 'न्याय' जिनके व्यवसाय डिमोनेटाइजेशन द्वारा नष्ट हो गए थे; उन लोगों के लिए न्याय, जिन्हें उनकी जाति या धर्म के कारण सताया गया.''

When you vote today, remember that you vote for Nyay.



Nyay for our unemployed youth; for our struggling farmers; for the small traders whose businesses were destroyed by Demonetisation; for those who were persecuted because of their caste or religion. #VoteNyayVoteCongresspic.twitter.com/VvEZPPX5b8