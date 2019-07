इमरान से मुलाकात के दौरान बोले डोनाल्ड ट्रंप- PM मोदी ने कश्मीर पर मांगी है मदद, अमेरिका मध्यस्थता को तैयार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाक प्रधानमंत्री इमरान खान का व्हाइट हाउस में स्वागत किया. इस दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी इमरान के साथ मौजूद थे. रिपोर्ट के अनुसार इमरान खान (Imran Khan) से मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्ते को बेहतर करने में अमेरिका भूमिका निभा सकता है. इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पर मदद मांगी है और भारत-पाक चाहे तो हम मध्यस्थता को तैयार है.

#WATCH Washington DC: Pakistan PM Imran Khan and US President Donald Trump reply to journalists when asked on Kashmir. pic.twitter.com/UM51rbsIYF

US President Donald Trump says PM Narendra Modi has also asked him to help with "disputed Kashmir" region, he would "love to be a mediator": Reuters pic.twitter.com/PcE7dnq4rr