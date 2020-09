किसान बिल के विरोध-प्रदर्शन के बीच BJP कार्यकर्ताओं से बोले PM मोदी- किसानों के बीच जाकर विधेयक पर बात करें

संसद में पास हुए तीन बिलों के विरोध में पंजाब और हरियाणा में किसान बड़ा विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान पीएम मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि 'सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को ग्राउंड पर किसानों से संपर्क करना चाहिए और उन्हें नए कृषि सुधारों की अहमियत और जानकारियों को आसान शब्दों में समझाना चाहिए. उन्हें बताना चाहिए कि ये बिल उन्हें कैसे सशक्त करेंगे. जमीन पर हमारा संपर्क वर्चुअल दुनिया में फैले प्रोपगैंडा का मुकाबला करेगा.'

All BJP Karyakartas should reach out to the farmers on the ground and inform them in very simplified language about the importance and intricacies of the new farm reforms, how these will empower them. Our ground connect will bust the propaganda being spread in the virtual world. pic.twitter.com/LuofRKzL5d